الدفاع الإماراتية أعلنت مقتل 3 من جنودها وضابط بحرينيّ وإصابة 2 آخرين في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوّة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، إثر تعرّضهم لعمل "إرهابي" في الصومال، وفق تعبيرها.

وكان قد أفاد مصدر بالجيش الصومالي وموظفون في مستشفى، لوكالة "رويترز"، يأنّ خمسة أشخاص بينهم مسؤولون عسكريون صوماليون، وجندي إماراتي، قتلوا السبت، بعد أن فتح جندي النار داخل قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو.

ولم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء إطلاق الجندي النار، في بلد يواجه حركة "الشباب" التي تنفذ من فترة لأخرى هجمات.

وتقاتل حركة "الشباب" منذ أكثر من 16 عاما الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.