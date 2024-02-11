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وزارة الدفاع الإماراتية : استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء كانوا يؤدون مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، التي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأعربت وزارة الدفاع عن خالص العزاء لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة مواصلة دولة الإمارات عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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