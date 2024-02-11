وزارة الدفاع الإماراتية : استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء كانوا يؤدون مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، التي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأعربت وزارة الدفاع عن خالص العزاء لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة مواصلة دولة الإمارات عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.