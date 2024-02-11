الأرصاد الجوية: ضغط جوي مرتفع يسيطر على لبنان ويؤدي لطقس مستقر ودافئ حتى مساء الثلثاء

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "ضغطًا جوّيًّا مرتفعًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، ويؤدّي إلى طقس مستقرّ ودافئ حتّى مساء يوم الثّلثاء، حيث تتأثّر المنطقة تدريجيًّا بمنخفض جوّي متمركز وسط ​أوروبا​، ويكون مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة ويحمل معه ​أمطار​ًا وثلوجًا ورياحًا ناشطةً؛ ويستمرّ خلال الأيّام القادمة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد مشمس، يتحوّل تدريجيًّا خلال النّهار إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تكون فوق معدّلاتها الموسميّة، وانخفاض في نسبة الرطوبة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم إجمالًا بسحب مرتفعة، مع نسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات، نتيجة سيطرة الرّياح الشّرقيّة الدّافئة، الّتي تكون ناشطة ومحملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصّةً جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب مرتفعة ومتوسّطة، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدّلاتها بحدود الـ5 درجات، وبقاء نسبة الرّطوبة منخفضة، وسيطرة الرّياح الشّرقيّة المحمّلة بالغبار خاصّةً جنوب البلاد. تبدأ الرّطوبة بالارتفاع التّدريجي مساءً، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرّقة موحلة؛ مع احتمال أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرّؤية، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة دون معدّلاتها الموسميّة. تتساقط أمطار متفرّقة وتكون غزيرة أحيانًا، ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تشكّل السّيول وانجراف في التّربة خاصّةً شمال البلاد، كما تتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع 1800 متر خلال النّهار؛ ويتدنّى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس ارتفاع 1600 متر".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة شرقيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و65%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".