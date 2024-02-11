الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد نحو 14 من طواقمنا وهم على رأس عملهم منذ بدء العدوان على غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "استشهاد نحو 14 من طواقمنا وهم على رأس عملهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ولفت الهلال الأحمر، الى أنه "في ظل سوء التغذية ونقص الأدوية وتفشي الأمراض في قطاع غزة يتحدث الاحتلال عن عملية جديدة في رفح التي تعد بمثابة مجزرة جديدة ينوي القيام بها ضد النازحين والسكان".

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن "بعد 125 يوما من العدوان وحرب الإبادة نؤكد أننا أمام كارثة إنسانية وصحية بمعنى الكلمة، وما حصل بحق طواقم الإسعاف الذين توجهوا لإنقاذ الطفلة هند رجب شاهد على الجريمة الكاملة والموثقة"، مؤكدةً أن "هناك حاجة ملكة لحماية المرافق الصحية والطواقم الطبية".