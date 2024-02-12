اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات: نحذر من دفعنا لقرار الاضراب العام اذا ما جرى تجاهل مطالبنا

دعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، في بيان، الى "ضرورة مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام في اي قرارات تتخذها الحكومة".

ولفت الاتحاد، الى انه "في ظل الاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة، وما يرشح من نتائج حول التعويضات المقترحة والمتداولة التي تتجه الحكومة لاقرارها للعاملين في القطاع العام، يلفت اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان نظر الحكومة اللبنانية الى ضرورة مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام في اي قرارات تتخذها الحكومة على هذا الصعيد لا سيما بدلات النقل وصفائح البنزين".

وتمنى الاتحاد على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "يولي موضوع إنصاف العاملين في البلديات بنظرائهم في القطاع العام على صعيد التقديمات المختلفة ذات الاولوية، لكي تستمر البلديات بأداء دورها في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها البلد، خصوصا وان الحكومات المتعاقبة ضاعفت مهام البلديات بتكليفها التصدي لأزمات النزوح والازمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، ولن تستمر في التصدي والمتابعة لتلك الازمات من غير مساواة العاملين في البلديات بالعاملين في القطاع العام".

وشدد على أنه "يدرك مسؤولياته في تجنب السير في اضراب عام للبلديات، فانه يحذر من دفعه لقرار الاضراب العام، اذا ما جرى تجاهل مطالبه".