وزير الدفاع الصومالي يعزي الإمارات في ضحايا هجوم مقديشيو الإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور عن خالص تعازيه لحكومة وشعب وجيش الإمارات في وفاة الضباط الإماراتيين جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في معسكر الجنرال جوردون في العاصمة مقديشيو.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الصومالي ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية/صونا/ ، إن الضباط المتوفين هم من المحاربين القدامى الذين سيكونون رمزا لدور حكومة الإمارات في مكافحة الإرهاب الدولي وإعادة بناء الحكومة الصومالية.

وأشار عبدالقادر محمد نور إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث .. مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يضر بالعلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.