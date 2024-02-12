وصل وفد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ولجنة الصداقة مع الاتحاد الاوروبي إلى بروكسيل اليوم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة ويضم النواب: سيمون ابي رميا وسليم الصايغ والياس الخوري ويرافقهم سفير لبنان في بلجيكا فادي حاج علي. يستهل الوفد لقاءاته مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي حيث سيتم التركيز على ملف النازحين السوريين في لبنان اضافة إلى عرض أخطار تعليق تمويل وكالة الاونروا وانعكاس هذا الاجراء على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد نيابي إلى بروكسيل لبحث ملف النازحين السوريين وأخطار تعليق تمويل الاونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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