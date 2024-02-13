افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
واشار الى ان "هذا الهدوء الحذر يخرقه منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم، طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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