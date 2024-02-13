ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.39% إلى مستوى 28604 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 492.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 113.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 606.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% إلى مستوى 28495 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.