وزير الخارجية السعودي: لن نناقش إقامة علاقات مع إسرائيل قبل وقف القتال في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية

أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الى أننا "بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن أكثر من أي وقت مضى، ومن غير المقبول أن أقل من 100 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة فيما يحتاج القطاع 500 شاحنة كحد أدنى".

ولفت بن فرحان، الى أن "السلطة الفلسطينية قادرة بدعم من المجتمع الدولي على السيطرة على جميع المناطق الفلسطينية، وشركائنا في المجتمع الدولي يؤيدون أن الطريق نحو الاستقرار بالمنطقة ولإسرائيل يتمثل بإقامة دولة فلسطينية"، مضيفاً "لن نناقش إقامة علاقات مع إسرائيل قبل وقف القتال في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية والبدء بطريق لإقامة دولة فلسطينية".

وشدد على أننا "نحتاج طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية قبل بحث إقامة علاقات مع إسرائيل".