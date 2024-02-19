نتانياهو يقرر طرح قرار حكومته الرافض لمشروع الدولة الفلسطينية لمصادقة الكنيست

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه قرر طرح قرار حكومته الرافض لمشروع الدولة الفلسطينية، بما في ذلك ما يصفه بـ"الإملاءات الدولية" بشأن التسوية و"الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية مستقلة، لمصادقة الكنيست، مشددا على أن إسرائيل "ستحتفظ بالسيطرة الأمنية المطلقة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع أو بدون تسوية دائمة" مع الفلسطينيين.

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