بأقل من توقعات البنوك.. المالية ترفع الفائدة 1% في فبراير على أذون الخزانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه الأخير اكتفت وزارة المالية برفع سعر الفائدة خلال شهر فبراير الجاري تدريجيا بنحو 1% و1.2% على عطاءات أذون الخزانة وهو ما جاء أقل من توقعات البنوك.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع لها خلال 2024 مطلع الشهر الجاري ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

وأذون الخزانة تعد من أحد الأدوات التمويلية التي تلجأ لها الحكومات على مستوى العالم عادة من خلال وزارة المالية بهدف جمع سيولة من مستثمرين "بنوك أو صناديق أو شركات أو أفراد وخلافه" لتغطية نفقاتها الشهرية بسبب عجز الموازنة المتمثل في الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

ويطرح البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بشكل دوري أسبوعيا لآجال 91 يوما "3 شهور" و182 يوما "6 شهور"، و273 يوما "9 شهور"، وأجل سنة "364 يوما".

كانت البنوك تقدمت بطلبات شراء أذون خزانة بعد قرار البنك المركزي الأخير بأسعار فائدة وصلت إلى 35% ولكن فوجئت برفض المالية لأغلب الطلبات المتقدمة.

وأرجع مدير تنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في إحدى شركات الاستثمار طلب عدم ذكر اسمه، رفض المالية لأغلب الطلبات المتقدمة من البنوك بهدف توجيه رسالة للسوق بعدم القبول بهذه الأسعار في العطاءات القادمة، وكذلك لعدم حاجتها لسيولة عاجلة.

وأوضح أن قوة السوق ستكون الحاكمة سواء بتقليل البنوك لطلبات أسعار الفائدة أو قبول المالية بهذه الأسعار وفق لاحتياجاتها للسيولة والبدائل الأخرى أمام القطاع المصرفي للاستثمار في أدوات أخرى.

وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال آخر عامين بنحو 15% و16% بعد اتجاه البنك المركزي المصري لإتباع سياسة نقدية تشددية- أي تقوم على رفع الفائدة- بسبب ارتفاع معدل التضخم- أي زيادة معدل الأسعار- الذي وصل إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وتؤدي زيادة أسعار الفائدة على اتساع تكلفة الدين على الحكومة، حيث كل 1% زيادة في سعر الفائدة يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة بنحو 32 مليار جنيه، وفق ما قاله د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة في ديسمبر 2022.

أسعار الفائدة على العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة، وفق موقع البنك المركزي:

- أذون خزانة أجل 91 يوما "3 شهور": وصل متوسط سعر الفائدة إلى 27.32%.

- أذون خزانة أجل 182 يوما " 6 شهور": وصل متوسط سعر الفائدة إلى 28.16%.

- أذون خزانة أجل 273 يوما "9 شهور": وصل متوسط سعر الفائدة إلى 28.57%.

- أذون خزانة أجل 364 يوما "سنة": وصل متوسط سعر الفائدة إلى 28.68.