صفقة تاريخية وتوقعات اقتصادية.. ماذا بعد الإعلان عن شراكة مصرية إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تدفقات دولارية تصل إلى مصر خلال شهري مارس وأبريل القادمين، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، حصيلة الإعلان عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، وعلى إثر هذا الإعلان الرسمي بين طرفي الصفقة شهدت الأسواق المالية والتجارية في مصر بوادر انفراج للأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، ويتوقع خبراء الأسواق الذهب والعملة الموازية انخفاض منحنى السعر الذي كان يتصاعد خلال الفترة الماضية، أشارت تقارير مؤسسات مالية دولية انحصار الأزمة المالية وتحسن الأوضاع الاقتصادية. يرصد الخليج 365 في الموضوعات التالية أبرز التغيرات والآثار التي حدثت عقب الإعلان الرسمي ويتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي مزيد من التحسن خلال الفترة القادمة:

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