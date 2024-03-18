الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد العديد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستشفى الشفاء عدة أقسام علاجية مما أدى لتدميرها، ترافق القصف الجوي والمدفعي لمستشفى الشفاء مع إجبار الاحتلال مئات العائلات على النزوح من منطقة حي الرمال بمدينة غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن حرائق نشبت على بوابة مجمع الشفاء الطبي نتيجة القصف الإسرائيلي مما أدى لوقوع شهداء وجرحى بين المرضى والنساء و الأطفال والنازحين بالمستشفى كما انقطعت الاتصالات بعد عملية الاقتحام بالمستشفى، مع عدم القدرة على انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران و استهداف كل من يقترب من النوافذ من قبل دبابات الاحتلال في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الأممية بإيقاف هذه العدوان على مستشفى الشفاء فورا، والذي يستهدف المرضى و الجرحى و النازحين و الطواقم الطبية داخل المستشفى.