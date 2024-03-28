بلينكن يزور فرنسا الأسبوع المقبل ويناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا ومنع التصعيد في غزة

أعلن النّاطق باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ماثيو ميلر، أنّ وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​ سيزور ​فرنسا​ الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي الرّئيس ​إيمانويل ماكرون​، لمناقشة "الدّعم ل​أوكرانيا​، والجهود المبذولة لمنع تصعيد الصّراع في ​غزة​".

وبعد باريس، سينتقل بلينكن إلى ​بروكسل​ الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع لنظرائه في "​حلف شمال الأطلسي​" (ناتو)، لمناسبة الذّكرى الخامسة والسّبعين لتأسيسه في 4 نيسان.

وستكون هذه الزّيارة الأولى لوزير الخارجيّة الأميركيّة إلى فرنسا، منذ قرابة عامين.

من جهته، ماكرون بزيارة دولة للولايات المتّحدة في كانون الأوّل 2022.