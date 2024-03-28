نقيب اصحاب الأفران: سعر ربطة الخبز سيشهد ارتفاعًا في اول شهر نيسان المقبل بإضافة 1000 ليرة

أوضح نقيب اصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف، ان "سعر ربطة الخبز سيشهد ارتفاعًا في اول شهر نيسان المقبل بإضافة 1000 ليرة لبنانية على السعر الحالي وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد بناءً على اكلاف طن الطحين".

ولفت سيف في حديث اذاعي، الى ان "اتفاقية العام 1981 بين اصحاب الأفران وصندوق الضمان الاجتماعي كانت سارية عندما كانت الأفران مؤسسات صغيرة تصنع الخبز فقط وعندما كانت أغلبية العمال من الجنسية السورية، بفرض مبلغ 1000 ليرة على طن الطحين بحيث يصار الى زيادة هذا المبلغ في نهاية السنة في حال لم يكن كافيًا"، موضحا ان "اللجنة الفنية ارتأت بعد التضخم الحاصل وتحوّل الأفران الى مؤسسات كبيرة، الغاء الاتفاقية والتزم 70% من الأفران التي تحوّلت إلى مؤسسات كبيرة بقوانين واجراءات الضمان الاجتماعي وبدفع الرسوم المتوجّبة عليها".