بوحبيب استقبل فرونتسكا وإيثان غولدريتش: سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار 1701 لتحقيق الاستقرار

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، "أننا سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار 1701 كونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود".
والتقى بوحبيب نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي إيثان غولدريتش ترافقه السفيرة ليزا جونز وتناول البحث الوضع في الجنوب، والحرب في غزة. وشدد على "ضرورة دعم المبادرات الديبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب والمنطقة".
وتم التشديد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.
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