فياض: لإشراك القطاع الخاص في تطوير الإستراتيجية اللبنانية لقطاع الهيدروجين الأخضر

عقد فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي إجتماعه الثالث لهذا العام برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في فندق متروبوليتان بالاس في بيروت.

وخصص اللقاء لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة المستدامة مع التركيز على موضوع "الهيدروجين الأخضر" وضرورة التنسيق بين وزارتي الطاقة والمياه والصناعة من جهة وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى.

كما شكل اللقاء مناسبة لطرح الفرص المتأتية من تطوير قطاع "الهيدروجين الأخضر" في لبنان بالنسبة للمصانع اللبنانية.

وركز الوزير فياض في كلمته على "السرعة الكبيرة التي يتطور فيها قطاع "الهيدروجين الأخضر" على مستوى العالم وأهمية إشراك القطاع الخاص اللبناني في تطوير الإستراتيجية اللبنانية في هذا الإطار وبأسرع وقت ممكم ليتمكن لبنان من أخذ دوره على الخارطة العالمية لقطاع الهيدروجين".

كذلك، أشار الوزير فياض الى "التنسيق المستمر بين وزارة الطاقة والمياه وميبادرة ميد-جيم الممولة من الإتحاد الاوروبي لنقل الخبرات الأوروبية الى لبنان"، معلنًا "إستعداد الوزارة للعمل بشكل سريع مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ليكون للصناعة اللبنانية دور أساسي في هذا الإطار".

من جهته، اكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان على أهمية التحول بإتجاه "قطاع صناعي خضراء" حيث تحرص وزارة الصناعة على تطوير القطاع الصناعي وتجنيبه مخاطر التغير المناخي والإلتزام بمعايير الإستدامة"، وأعلن عن إستعداد وزارة الصناعة للعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه بإتجاه إنجاز اول مشروع "الهيدروجين الأخضر" في القطاع الصناعي.

كذلك، شكل اللقاء مناسبة لعرض المبادرات الكبيرة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة UNOPS في قطاع الطاقة المستدامة.