شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مصر شهدت طفرة استثمارية بكافة القطاعات في عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، مضيفا أن عهد الرئيس السيسى شهد مسيرة مليئة بالإنجازات.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصريين دائما على قلب رجل واحد ويثبتون دائما أمام العالم أنهم خلف قيادتهم السياسية تقديرا وعرفانا لما قدمه الرئيس السيسى للدولة المصرية وانقاذها من طيور الظلام في 2013 ، مشيرا الى أن الدولة المصرية شهدت طفرة استثمارية في كافة القطاعات.



وتابع :" عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، عشرة أعوام من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج".