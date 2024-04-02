شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان تضمن رسائل هامة لطمأنه المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، تضمن رسائل هامة لطمأنة الشعب المصري، حول مواجهة التحديات التى تواجه الدولة في الفترة المقبلة.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، أن الخطاب حدد استراتيجية الدولة في التعامل مع مختلف الملفات في الفترة المقبلة، لاستكمال ما تم من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الخطاب كشف عن إصرار وعزيمة الرئيس السيسي علي علي مواجهة أى تحديات تواجه البلاد في خطواتها نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال خطوات البناء والتنمية التى بدأتها الدولة في مختلف القطاعات بداية من الزراعة والصناعة والطرق وباقي المجالات.