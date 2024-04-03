المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم

ياسر رشاد - القاهرة - أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الأربعاء، قانونا لمكافحة مجتمع الميم يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي.

رئيس المحكمة العليا في أوغندا

ووجد القضاة أن بعض أقسام مشروع القانون الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي تنتهك "الحق في الصحة والخصوصية وحرية الدين".

قرأ نائب رئيس المحكمة العليا في أوغندا ، ريتشارد بوتيرا:"سعى الملتمسون إلى عدد لا يحصى من سبل الانتصاف التي تدعو أساسا إلى إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بأكمله، بعد أن عقدنا كما فعلنا في متن الحكم ، نرفض إبطال قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل، كما أننا لن نمنح أمرا قضائيا دائما ضد إنفاذه" .

وشدد مشروع القانون القانون القائم في الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.

وينص القانون على عقوبة الإعدام فى حالة مجتمع الميم، والتي تعرف بأنها حالات العلاقات الجنسية التي تشمل أشخاصا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك مع قاصرين وفئات أخرى من الأشخاص المعرضين للخطر.

وفي جلسة المحكمة في كامابالا، كان من بين مقدمي الالتماسات ضد القانون محامي حقوق الإنسان نيكولاس أوبيو.

قالت المحكمة بشكل أساسي إن القانون له ما يبرره بقدر ما يميز ضد أفراد LGBTQI بقدر ما يحرمهم من الحق في المشاركة في حكم هذا البلد ، وقالوا إن هذه القيود متناسبة وبذلك ، اعتمدت المحكمة على المشاعر العامة ، واعتمدت المحكمة على ما نسميه القيم الأخلاقية لهذا المجتمع وأيدت المحكمة بقرارها ببساطة التمييز ضد أفراد LGBTQI في هذا البلد.

وتعهد مقدم التماس آخر أندرو مويندا بالرجوع إلى المحكمة العليا: "ما شهدناه في المحكمة هو ما أسميه انعكاسا مؤقتا في معركة استراتيجية شاملة أو حربا استراتيجية ضد التعصب الثقافي والتحيز ، لذلك سنستأنف أمام المحكمة العليا ليس لإلغاء المكونات المختلفة لهذا القانون ولكن لإلغاء هذا القانون بالكامل ".

بعد تعيين القانون ، تعرضت أوغندا لرد فعل عنيف للغاية وعانت من عقوبات.

وقال النائب أسومان باساليروا الذي رعى التشريع إنه “سيدافع عن قضية الذهاب إلى العالم العربي للبحث عن دعم المانحين”.

بموافقة البابا، لن ينفذ الأساقفة الكاثوليك من أصل أفريقي البركات غير الليتورجية المقترحة للأزواج من نفس الجنس في إعلان صادر عن الفاتيكان بشأن ما يسميه الأزواج غير النظاميين.

أشار رئيس ندوة المؤتمرات الأسقفية في إفريقيا ومدغشقر (SECAM) إلى "الارتباك" و "خطر الفضيحة" في رسالة صدرت يوم الخميس (11 يناير).

يعرف التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الفضيحة بأنها "موقف أو سلوك يقود شخصا آخر إلى فعل الشر".

قبل ذلك ، التقى رئيس SECAM ، الكاردينال الكونغولي فريدولين أمبونغو ، مع البابا فرانسيس لمناقشة هذه المسألة.

يفتح إعلان Fiducia supplicans ، الذي نشر في 18 ديسمبر ، إمكانية مباركة الأزواج الذين تكون علاقتهم غير "صالحة" في الكنيسة الكاثوليكية ، بما في ذلك الأزواج غير المتزوجين والأزواج المطلقين والمتزوجين مرة أخرى والأزواج من نفس الجنس.

ومع ذلك ، فإن الوثيقة الصادرة عن مكتب عقيدة الكنيسة الكاثوليكية المسيحية والموقعة من قبل البابا أثارت جدلا بين الكاثوليك ، وبعض الأفارقة.

في زامبيا، قال الأساقفة الكاثوليك إنه يجب معالجة الإعلان لمزيد من التفكير وليس للتنفيذ مستشهدين بالقانون "في البلاد الذي يحظر الاتحادات والأنشطة المثلية".

في وثيقة صدرت لتوضيح الإعلان الأصلي ومعالجة المخاوف في 4 يناير/كانون الثاني، قالت دائرة عقيدة الإيمان على سبيل المثال: "عندما تكون هناك قوانين تدين مجرد إعلان المرء نفسه كمثلي الجنس مع السجن وفي بعض الحالات مع التعذيب وحتى الموت"، "ستكون البركة غير حكيمة".

في شركة مع البابا ، أعادت الكنيسة الأفريقية "تأكيد التزامها بمواصلة المساعدة الرعوية لجميع أعضائها".

وفي حديثه إلى المؤمنين، أشار الكاردينال أمبونغو إلى أن توسل فيدوكيا يؤكد أن "عقيدة الكنيسة حول الزواج المسيحي والجنس لم تتغير".