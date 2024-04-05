وزير الدفاع الإيراني: قواتنا المسلّحة جاهزة لتوجيه صفعة قوية للصهاينة في الوقت المناسب

أكّد وزير الدفاع الإيراني العميد محمّد رضا آشتياني، أنّ "قواتنا المسلّحة جاهزة لتوجيه صفعة قوية للصهاينة في الوقت المناسب، امتثالًا لأوامر المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي".
ولفت، في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، إلى "أننا نشكر الشعب اليمني لمساندته الفاعلة والقوية للشعب الفلسطيني".
ويأتي تصريح وزير الدفاع الإيراني بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن الرد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
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