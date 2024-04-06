عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، أنه بعد عودة رجالها من خطوط القتال، أجهزوا على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها: قصفنا تجمعات جنود العدو وآلياتهم العسكرية بقذائف الهاون شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي لبنان، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.