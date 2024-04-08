اعلنت قيادة الجيش، في بيان انه "على أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف عدد من السوريين المشاركين بعملية خطف باسكال سليمان وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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