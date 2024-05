شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية".. غوتيريش يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

The Middle East is on the brink.



The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.



Now is the time to defuse and de-escalate.



Now is the time for maximum restraint.



Now is the time to step back from the brink. — António Guterres (@antonioguterres) April 14, 2024

صراع مدمر

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وذكر غوتيريش، أعضاء المنظمة بأن الأعمال الانتقامية التي تنطوي على استخدام القوة محظورة بموجب القانون الدولي. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.Now is the time to defuse and de-escalate.Now is the time for maximum restraint.Now is the time to step back from the brink.— António Guterres (@antonioguterres)وقال الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق، الآن حان الوقت لنزع فتيل الصراع وخفض التصعيد".وشنت إيران الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من إبريل، أدت إلى مقتل ضباط كبار.