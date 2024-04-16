افادت معلومات بان الغاره التي نفذتها الطائرات الحربيه الاسرائيلية على بلده حانين استهدفت منزلا مؤلف من ثلاث طوابق وتم تدميره بالكامل، وتوجهت سيارات الاسعاف الى مكان المستهدف.

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