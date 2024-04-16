"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّه "يسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، حال من الهدوء الحذر، انطلاقًا من سهل المجيدية، ​الغجر​ خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى منطقة ​العرقوب​ وحاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وصولًا إلى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي، وذلك بعد يوم طويل وعنيف من القصف المدفعي والصّاروخي المتبادل بين عناصر "حزب "الله" والقوّات الإسرائيليّة".

وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء الحذر يخرقه تحليق شبه متواصل للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء المنحدرات الغربيّة ل​جبل الشيخ​ المشرفة على المنطقة المطلّة على راشيّا الوادي والبقاع الغربي".