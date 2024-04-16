20 قتيلًا جراء انزلاق للتربة في جنوب إندونيسيا

أعلنت السّلطات الإندونيسيّة، مقتل 20 شخصًا جرّاء انزلاق للتّربة في جنوب ​إندونيسيا​، بعد هطول ​أمطار​ غزيرة، في حصيلة نهائيّة مع إنهائها عمليّات البحث عن الضّحايا.

وكانت السّلطات قد أكّدت أنّ الأمطار أدّت إلى تآكل تربة المناطق السّكنية الواقعة على منحدرات جبليّة، ما تسبّب بحدوث انزلاقات تربة طمرت منازل.

مع الإشارة إلى أنّ إندونيسيا عرضة لانزلاقات التّربة خلال مواسم الأمطار، وتفاقمت هذه المشكلة في بعض الأماكن بسبب قطع الأشجار، مع تسبُّب هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة في ​فيضانات​ في بعض مناطق البلاد. والشّهر الماضي، تسبّبت فيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة سومطرة، في مقتل 30 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال العشرات مفقودين.