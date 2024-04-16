سفارة روسيا بطهران: إيران وعدت بإتاحة التواصل مع مواطن روسي ضمن طاقم السفينة المحتجزة

أعلنت السّفارة الرّوسيّة لدى طهران، أنّ "وفقًا لبيانات السّلطات الإيرانيّة، تمّ سحب سفينة "MSC Aries" إلى ميناء بندر عباس. ووعد الجانب الإيراني بضمان الوصول إلى المواطن الرّوسي كولتشانوف (أحد أفراد طاقم السّفينة) في القريب العاجل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ البحّار الرّوسي مُنح فرصة التّحدّث هاتفيًّا مع عائلته، وأنّ مسؤولي السّفارة سيزورونه قريبًا.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانيّة يوم السذبت الماضي، بأنّ وحدات من الحرس الثّوري الإيراني احتجزت سفينة الشّحن "MSC Aries" الّتي ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز. وفيما بعد، ذكرت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان ووتسن، أنّ طاقم السّفينة يضمّ مواطنين من الهند والفيليبين وباكستان وروسيا وإستونيا.