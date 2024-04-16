شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن يؤكد أهمية منتج مصرى قطنى ينافس عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أهمية صناعة منتج مصرى بالقطن المصرى المتميز، يستطيع المنافسة العالمية، قائلاً: "لا أقصد مجرد صناعة تى شيرت وقميص، إنما الخروج بمنتج عالى القيمة والجودة ينافس عالميا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى، والذى أكد أن القطن المصرى من أجود أنواع الأقطان فى العالم لتفوقه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطويل التيلة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصرى على الصعيدين المحلى والعالمي.

وقال "الخولي" أن قضية القطن قد يبدو أنه سهل بالنظر إلى الموضوع من الخارج، لكنه معقد، والفلاح لم يعد يزرع الكم السابق لعدم تحقيقه عائد اقتصادى كبير له، لكن فى المقابل أيضا أصبح لدينا مساحات أكبر من زراعات اخرى يتم تصديرها مثل الفراولة وغيرها من المنتجات".

من جانبه شدد النائب محمد نبيل دعبس، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على أهمية حصر الدول الراغبة فى استيراد القطن ونوعه، وتبليغ المزارعين فى المقابل بالكم المطلوب من كل نوع، سواء طويل التيلة وقصير التيلة، مشددا على أهمية التوسع فى زراعة القطن ووضع نظام لتحديد التسعيرة.