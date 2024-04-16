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الجميّل التقى حاصباني موفدًا من جعجع وتشديد على "ضرورة استمرار التنسيق"

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التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، النائب غسان حاصباني موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي شكر الجميّل على مواقف الكتائب إثر مقتل منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان.

وأفاد بيان "الكتائب"، بأنّ "اللقاء كان أيضا مناسبة لاستعراض التطورات المتسارعة في لبنان والمنطقة، كما لضرورة استمرار التنسيق في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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