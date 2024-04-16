أفادت شبكة "أي بي سي" الأميركية نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي انتهى دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الرد على إيران"، وهو الاجتماع الثالث بهذا الشأن.
في وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، قوله إنّ "وزراء طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتمهّل في الرد على إيران، وانتظار تشكيل حلف بالمنطقة ضدها"، وذلك بعد الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل والذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال المصدر: "ضغوط دولية كبيرة تمارس على إسرائيل من أجل منعها من الرد على إيران"، مضيفًا "يتم طرح مبادرة لفرض مزيد من العقوبات على إيران كبديل للرد الإسرائيلي".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "توجيه ضربة انتقائية كبيرة لإيران يتضاءل مع مرور الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أميركي: اجتماع ثالث لمجلس الحرب الإسرائيلي انتهى دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الرد على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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