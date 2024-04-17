وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران

اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون انه "من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران"، آملا أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي للتصعيد قدر الإمكان.

وشدد كاميرون على "اننا نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد ايران وعلى مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى طهران".