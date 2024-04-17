اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون انه "من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران"، آملا أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي للتصعيد قدر الإمكان.
وشدد كاميرون على "اننا نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد ايران وعلى مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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