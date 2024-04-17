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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أفغانستان ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً إلى 66 شخصاً.

وأضاف البيان أمس الثلاثاء أن 66 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، التي اجتاحت البلاد مؤخراً و36 آخرين أصيبوا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه نتيجة للفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً، نفق 600 رأس ماشية وألحقت أضرار بـ235 منزلاً. وأكدت مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان أنها ستعمل على توفير سكن دائم للأشخاص المتضررين من الفيضانات لتلبية احتياجاتهم العاجلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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