"خطفه وطلب فدية 200 ألف".. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل طفلا بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا لإدانته بخطف وقتل طفل بسبب مروره بضائقة مالية، لطلب فدية من والده بمنطقة مدينة نصر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل طفل مدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، عن ملابسات مقتل طفل على يد عاطل بعد خطفه وطلب فدية مالية من والده، بمنطقة مدينة نصر.

تبين من التحريات أن والد المجني عليه تلقى اتصالًا من المتهم بعد اختطاف ابنه بطلب فدية 200 ألف جنيه لإعادته، وأنه في حال إبلاغ الأب رجال الشرطة سيتم قتله، وخلالها قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتوصلت التحريات إلى المتهم ومكان احتجاز الطفل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة نصر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وعثرت على جثة طفل يدعى "إ. س"، 10 سنوات، بها آثار خنق وتعذيب.