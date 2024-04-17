وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون فرض عقوبات على من يسلحون أعداء إسرائيل

اشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الى إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرغبون في فرض عقوبات جديدة على من يسلحون أعداء إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر.
وأوضح تاياني غداة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، بانه "كان هناك إجماع على ضرورة فرض عقوبات على كل من يقدم طائرات مسيرة وأسلحة وصواريخ لمن يهاجمون إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر".
وأردف الوزير أن مسألة العقوبات ستخضع للبحث أيضا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر أن يرأسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جزيرة كابري الإيطالية.
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