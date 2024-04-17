"بلومبرغ": دول بمجموعة السبع تبحث فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية ردًا على الهجوم على إسرائيل

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، بأنّ "دولًا في مجموعة السبع تبحث فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية ردا على الهجوم على إسرائيل".

ويستمر الحديث عن رد دبلوماسي من قبل حلفاء إسرائيل بعد الهجوم الواسع الذي شنته إيران ردًا على قصف قنصليتها في دمشق، فيما يواصل المسؤولون الإسرائيليون الحديث عن هجوم لهم ضد إيران.