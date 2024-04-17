نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، بأنّ "دولًا في مجموعة السبع تبحث فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية ردا على الهجوم على إسرائيل".
ويستمر الحديث عن رد دبلوماسي من قبل حلفاء إسرائيل بعد الهجوم الواسع الذي شنته إيران ردًا على قصف قنصليتها في دمشق، فيما يواصل المسؤولون الإسرائيليون الحديث عن هجوم لهم ضد إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ": دول بمجموعة السبع تبحث فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية ردًا على الهجوم على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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