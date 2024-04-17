اتهام السلطات الكردية بجرائم حرب في سوريا

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وأفادت في تقرير جديد نشر أمس، بأن المحتجزين «يواجهون انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا».
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