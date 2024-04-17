اتهام السلطات الكردية بجرائم حرب في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب «جرائم حرب» عبر التعذيب والمعاملة القاسية، بحق عشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها، بموجب منظومة قالت إن واشنطن لعبت دورا محوريا في إرسائها. وأفادت في تقرير جديد نشر أمس، بأن المحتجزين «يواجهون انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا».

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