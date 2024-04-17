بعد تنازل شقيقها عن القضية.. السجن عامين للمتهم بقتل زوجته في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بمدينة المحلة الكبري بسبب غيرتها، بالسجن عامين، في القضية رقم 828 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 38 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، بعد تنازل شقيق زوجته عن القضية أمام المحكمة.

جاء القرار بناء على تنازل شقيق الضحية عن القضية بحكم أنه الوريث الشرعي لها بعد وفاة والدها حزنًا عليها، وتم الصلح بين المتهم وشقيق الضحية.

كان المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه قتل المجني عليها مستخدمًا سلاح أبيض داخل شقة الزوجية بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب غيرتها الزائدة عليه.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 عامًا ترتدي كامل ملابسها ومسجاه على ظهرها وبها طعنة نافذة بالبطن وممسكة بيدها سلاح أبيض سكين وعليه آثار دماء.

وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "روان. م" ربة منزل، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة.