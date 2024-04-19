شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى بملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، إذ أوضح أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصري، أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

وتابعت الدراسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.

ويقدم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في القطاع الصحي، العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عاية للأهالي، وذلك من خلال وصول القوافل الطبية والعيادات المتنقلة إلى المناطق التي يتواجد بها الأهالي التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، وذلك من خلال مؤسسات التحالف المختلفة.