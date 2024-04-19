أشار سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، إلى "أنّنا نحمد الله على سلامة جميع من تأثّر بالسّيول الجارفة، وطاولته وممتلكاته بشكل أو بآخر الأمطار الغزيرة الّتي شهدتها الإمارات وبعض دول الخليج العربي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "باسمي ونيابةً عن اللّبنانيّين المقيمين والزّائرين لربوع الإمارات، أتوجّه بالشّكر والامتنان على كلّ جهد بذلته الأجهزة والمؤسّسات المعنيّة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدّولة الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان، الّذي قالها سابقًا عند حلول جائحة "كورونا"، وكرّرها بالأمس القريب "لا تشيلون هَمّ"، وكان الفعل على مقدار القول، فشملت أعمال الإغاثة والفزعة والإنقاذ المواطنين والمقيمين والزّائرين من دون أي تفرقة أو تفضيل، وبسرعة موصوفة، واهتمام على كلّ صعيد؛ وتعويض كلّ ضرر أو خسارة"، مضيفًا: "سلم الله دولة الإمارات من كلّ سوء ومكروه".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان بالإمارات: نشكر الأجهزة المعنية على أعمال الإغاثة وإنقاذ المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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