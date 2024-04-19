أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها البالغ "تجاه استمرار التّصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردّد عن توجيه ضربات صاروخيّة ومسيّرات ضدّ مواقع في إيران وسوريا".
وطالبت في بيان، الجانبين بـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة"، محذّرةً من "عواقب اتساع رقعة الصّراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها".
وأكّدت الوزارة "أنّها ستستمرّ في تكثيف اتصالاتها مع جميع الجهات المعنيّة والمؤثّرة، من أجل احتواء التوتّر والتّصعيد الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر: قلقون من التصعيد بين إسرائيل وإيران ومستمرون بتكثيف اتصالاتنا لاحتواء التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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