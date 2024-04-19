قائد الجيش الإيراني: خبراؤنا يجرون تحقيقًا بأبعاد حادث أصفهان وسيعلنون نتائجه لاحقًا

أشار القائد العام للجيش الإيراني اللّواء ​عبدالرحيم موسوي​، إلى أنّ "صوت الانفجار في سماء مدينة ​أصفهان​ كان مرتبطًا بإطلاق أنظمة الدّفاع الجوّي النّار على جسم مشبوه، ولم يسبّب أيّ حادث أو ضرر"، لافتًا إلى أنّ "الخبراء المعنيّين يقومون بالتّحقيق في أبعاد الموضوع، وسيبلغون بالأمر بعد تلقّي النّتائج".

وكان قد أفاد مصدر لوكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم، بأنّ "ثلاثة أجسام طائرة صغيرة شوهدت في سماء أصفهان وحول منطقة زردانجان، نحو السّاعة الرّابعة صباحًا"، موضحًا أنّ "بعد مشاهدة هذه الطّائرات الصّغيرة، أسقط الدّفاع الجوّي هذه المسيّرات في السّماء".