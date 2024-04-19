وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم وقوع أي أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على إكس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.

وزير إسرائيلي يصف ضربة بلاده في إيران بـ"المسخرة"

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، على الانفجارات التي ضربت مدينة أصفهان الإيرانية.

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، حيث علّق فيها على الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، بكلمة واحدة وتعني "ضعيف" أو "هزيل" أو "مسخرة"، في إشارة إلى عدم رضاه عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وبدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، بأنه يضر بالأمن القومي لبلاده. وعلّقت القناة الإسرائيلية على ما نشرته "تسنيم" من أن "إسرائيل تسخر من نفسها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، إن الأمر لم ينته بعد.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.

وأوضح أفرايم هاليفي الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.

