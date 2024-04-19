جنوب لبنان - شهيدان في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخصان وجرح آخرون، فجر اليوم الخميس 18 أبريل 2024، في غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة كفركلا، جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إن أبناء بلدات قضاء مرجعيون عمومًا وبلدتا الخيام وكفركلا خصوصًا عاشوا ليلة قاسية بعد أن استهدفهما الاحتلال الإسرائيلي بالغارات والقذائف المدفعية الثقيلة والفوسفورية.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بـ6 غارات وبأكثر من 100 قذيفة بين مدفعي وفوسفوري من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة فجرا .

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي المسير استهدف ساحة بلدة كفركلا بصاروخين، ما اسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وطالت القذائف المدفعية ايضا خراج ديرميماس ومنطقة هورا ومجرى نهر الليطاني، وطريق كفركلا وديرميماس، وتلة العزية، وتلة العويضة بين كفركلا والعديسة وسهل مرجعيون.

المصدر : وكالات