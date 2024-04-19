اختيار هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب بنيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس المحكمة المكلّفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس، أنّ هيئة المحلّفين قد تمّ تشكيلها باختيار أعضائها الـ12 ولم يتبقّ سوى اختيار ستّة أعضاء بُدلاء كي تنطلق أوّل محاكمة جنائيّة في التاريخ لرئيس أميركي سابق.

وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلّفينا"، مضيفاً "فلنختر البدلاء".

ومَثُل ترامب مجدّداً أمام المحكمة الخميس بينما كان المدّعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهوداً حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق.