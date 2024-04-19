الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتَين إسرائيليتَين "متطرفتَين"

فرض مجلس ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليّين وجماعتَين إسرائيليّتَين "متطرّفتين"، بسبب اعمال العنف ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربية والقدس. وأوضح المجلس، المؤسّسة الّتي تمثّل الدّول الأعضاء الـ27، أنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيّين".

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