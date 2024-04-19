شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن وصول مساعدات القافلة السادسة للأشقاء فى بغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصول القافلة السادسة لأهالي غزة، والتي تستهدف المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني.

وتأتي قافلة التحالف الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين للأهالي بغزة.

وفي الوقت ذاته، أطلق لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة، والتي تتضمن أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر 1490 طنًا من المواد الغذائية و المشروبات والمياه المعدنية و البطاطين والملابس .

وشملت القافلة أكثر من 1286 طنًا من المواد الغذائية ونحو 9 طنًا من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طنًا من الملابس والبطاطين ،ونحو 165 طنًا من المياه المعدانية.

يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.



انطلاق القافلة السادسة للتحالف الوطني



خلال تسلم أبناء غزة ..قافلة التحالف