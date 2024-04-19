بعد وفاته.. من هو قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوغولا؟

ياسر رشاد - القاهرة - توفي قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوغولا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر غرب البلاد، حسبما أعلن الرئيس وليام روتو وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوغولا

وقال الرئيس وليام روتو، إن المروحية كانت تقل 11 شخصا، بمن فيهم الجنرال أوغولا ، عندما تحطمت أمس الخميس واشتعلت فيها النيران في منطقة نائية بالقرب من الحدود مع أوغندا ، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص كانوا على متنها، ومن غير الواضح سبب تحطم الطائرة.

وكان الجنرال أوغولا (61 عاما) يقوم بجولة في المنطقة الغربية المضطربة في البلاد والتي شهدت هجمات متكررة من قبل قطاع الطرق المحليين.

وعين قائدا لقوات الدفاع الكينية في أبريل نيسان من العام الماضي بعد تقاعد الجنرال روبرت كيبوتشي.

أحاط الجدل السياسي بأوغولا حتى قبل تعيينه، عندما اتهمه رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد بأنه جزء من وفد مجلس الأمن القومي الذي حاول التأثير على نتيجة الانتخابات العامة لعام 2022 ضد الرئيس روتو.

أوضح روتو لاحقا أنه اتصل بالجنرال أوغولا قبل تعيينه وقال إنه على الرغم من الجدل الانتخابي ، إلا أنه كان الأكثر تأهيلا لهذا المنصب.

انضم الجنرال أوغولا إلى القوة العسكرية الكينية قبل 40 عاما.

تخرج من المدرسة العسكرية في باريس وكلية الدفاع الوطني في كينيا وجامعة إجيرتون وجامعة نيروبي.

نجا الجنرال أوغولا من زوجته إيلين وطفلين وحفيد.

عقد الرئيس الكيني وليام روتو، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن في البلاد بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية، حسبما قال المتحدث باسمه.

الرئيس الكيني وليام روتو

ولم يذكر حسين محمد مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن ضباطا عسكريين كبار كانوا على متن الطائرة.

ويقال إن من بينهم الجنرال فرانسيس أوغولا، كبير المستشارين العسكريين للرئيس وقائد قوات الدفاع الكينية.

وسقطت المروحية في الوادي المتصدع في كينيا، واشتعلت فيها النيران، وفقا للتقارير.

وأضافت التقارير أن خمسة أشخاص كانوا على متن المروحية قتلوا بينما نجا ثلاثة آخرون.

تم إرسال فرق الإنقاذ والإنقاذ إلى موقع الحادث.

حث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال "سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبا".

أفادت المواقع المحلية في كينيا، أن قوات الدفاع الكينية تحطمت طائرة هليكوبتر بعد لحظات من إقلاعها مع تقارير عن وقوع إصابات.

تحطم مروحية عسكرية كينية

وذكرت قناة "سيتيزن تي في" الإخبارية المحلية، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوغولا، كان على متن الطائرة .

وحث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا، الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا:" سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبا"، بعد أنباء عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية مع تقارير تفيد بأن بعض كبار الضباط كانوا على متنها.

منظمة العفو

بينما حثت منظمة العفو الكينيين، علي التزام الهدوء بعد أنباء تحطم طائرة هليكوبتر،

وذكرت قناة NTV التلفزيونية الكينية أنه وفقا لمتحدث باسم الشرطة قتل خمسة من كانوا على متن المروحية العسكرية التي تحطمت، كان هناك ثلاثة ناجين ، حسبما ورد في الشرطة.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء، هذه الأرقام نقلا عن مصدر مجهول في الشرطة، مضيفة أن الناجين الثلاثة يعالجون في المستشفى.

لا تزال تفاصيل تحطم المروحية العسكرية الكينية غامضة ، ولكن إليك بعض ما نعرفه: