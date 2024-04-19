حاول شخص الجمعة إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عدة.
واشعل الشخص النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لاطفاء الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص حاول إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.