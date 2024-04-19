شخص حاول إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها ترامب

حاول شخص الجمعة إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عدة.

واشعل الشخص النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لاطفاء الحريق.